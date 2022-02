Corlo: la Nazionale Calcio Amputati si prepara al Mondiale

Sarà nuovamente Formigine a ospitare gli atleti della Nazionale italiana di Calcio amputati FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali), impegnati nel primo ritiro in preparazione per il campionato mondiale in programma in ottobre a Istanbul.

Gli Azzurri scenderanno in campo per due giorni di preparazione tecnica sotto la guida del CT Renzo Vergnani, in un raduno patrocinato dal Comune di Formigine con il sostegno di Italgraniti. 18 i giocatori convocati, che nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 febbraio si alleneranno presso gli impianti messi a disposizione in forma gratuita dell’AS Corlo.

Non solo preparazione atletica, ma anche momenti di incontro con la comunità: nel pomeriggio di venerdì 18 una delegazione di giocatori farà visita ai bambini della Scuola primaria Don Mazzoni di Corlo, mentre saranno il Sindaco Maria Costi e il neo Assessore allo Sport Marco Biagini ad augurare “in bocca al lupo” da parte dell’Amministrazione alla squadra per il prossimo Mondiale. “Dopo la visita nella settimana scorsa della Nazionale volley sorde, si rafforza ulteriormente il legame che unisce il nostro territorio al mondo dello sport inclusivo - commenta Biagini - Ringrazio gli sponsor e le società sportive locali che ci sostengono nell’impegno verso l’abbattimento di barriere e pregiudizi legati al tema della disabilità. Abbiamo bisogno dello sport e della sua forza e spinta aggregativa per uscire dalle difficoltà di quest’ultimo periodo”.