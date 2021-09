La Fratellanza. CdS Allievi, ragazze al secondo posto e ragazzi settimi

Spirito di squadra, sfide testa a testa sospinti dal calore dei compagni e la necessaria voglia di primeggiare sugli avversari. Sono questi alcuni degli ingredienti principali che non possono mancare ai Campionati di Società che questo fine settimana hanno visto protagonista la categoria Allievi dove la Fratellanza, a differenza delle rassegne precedenti, non è riuscita a conquistare l’accesso tra le migliori dodici. Qualche prevedibile acciacco unito ad una rotazione delle annate particolarmente penalizzante, a livello non solo qualitativo ma anche numerico, in questo 2021 ha costretto la compagine geminiana ad accontentarsi di una Finale B che ha visto le ragazze chiudere al secondo posto, mentre i ragazzi si sono piazzati settimi.

Ragazze ad un passo dal successo nel Gruppo Tirreno

Entrambe le formazioni modenesi sono state inserite nel raggruppamento delle società facenti capo alla fascia del Tirreno. Le ragazze si presentavano al via della due giorni candidate ad un ruolo da protagoniste e così è stato a partire dai 25 punti messi in cascina da Giulia Bertacchini nel mezzofondo. La giovane pavullese si è imposta sui 1500 metri in 5’02’’50, mentre ha chiuso seconda gli 800 in 2’23’’72 alle spalle della sarda della Ichnos Sassari Maria Paola Sotgiu. Vittoria attesa e conquistata serenamente al primo salto da Asia Tognoli nell’asta che ha valicato la misura di 3.10 metri prima di portarsi a 3.30 e di fallire l’assalto al personale con i tre errori a 3.55 metri. Ultimo successo da segnalare quello di Silvia Scaltriti nel giavellotto con la misura di 33.83 metri realizzati al secondo tentativo. Gli altri piazzamenti che hanno portato il maggior contributo al punteggio finale sono stati quelli di Erica Dotti, seconda nel disco con 30.99 metri, Giulia Bernardi terza nei 100 metri in 13’29 e quarta nel lungo con 5.02 metri, Rebecca Mosca terza nei 2000 siepi in 8’04’’54 così come Elena Orsini nella marcia in 29’14’’56.

Centro classifica e settimo posto per i ragazzi

Settimo posto e, quindi, piazzamento di centro classifica per i ragazzi che hanno avuto modo di farsi valere comunque in alcune specialità a partire dal salto con l’asta dove Carlo Madama si è piazzato secondo con 3.50 metri. La parte più consistente del bottino in classifica è poi arrivata dal mezzofondo con Francesco Zurru secondo nelle siepi in 7’00’’50, Gabriele Valdevit terzo sui 3000 piani in 9’42’’87 e Matteo Costa quarto sui 1500 metri in 4’31’’43. Stesso piazzamento è stato poi conquistato anche da Lorenzo Cardillo nei lanci e più precisamente nel disco dove ha conseguito la misura di 33.06 metri al sesto ed ultimo tentativo.