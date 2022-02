Tennis, al Club La Meridiana le giovani promesse si sfidano in un torneo di livello nazionale per Under 14 e Under 16

Circa centoventi promesse del tennis si riuniscono da questo venerdì, 11 febbraio, a domenica 13 febbraio al Club La Meridiana di Casinalbo di Formigine (Modena) per il torneo Rodeo di valenza nazionale valido per le categorie Under 14 e Under 16 maschili e femminili. Si tratta di una manifestazione ormai consolidata per la società sportiva di via Fiori, che fa seguito a un analogo torneo ospitato dal 21 al 23 gennaio e riservato ai più piccoli delle categorie Under 10 e Under 12.

La formula "Rodeo"

La formula Rodeo fa sì che nel giro di tre giorni si alternino sui campi coperti del Club La Meridiana tanti atleti in sfide rapide e mozzafiato. Si gioca infatti al meglio di tre partite con un sistema di punteggio “no advantage”, ovvero sul 40 pari non si va ai vantaggi e il primo che fa il punto ha vinto il game. I set sono al meglio di quattro game con tie break sul 3/3. Sempre il tie break risulta decisivo a dieci punti in luogo del terzo set.

Le sfide prenderanno il via alle 14 di venerdì 11 febbraio con le prime eliminatorie, per poi proseguire per tutta la durata del fine settimana. Al pomeriggio di domenica 13 febbraio verranno infine disputate semifinali e finali delle quattro categorie interessate, per poi passare alle consuete premiazioni.

«Da anni il Club La Meridiana è fortemente impegnato nel dare ai giovani talenti un'occasione in cui dimostrare le proprie capacità – spiega il direttore Elio Agnoli – quindi non soltanto favorire la partecipazione dei 150 atleti della nostri Scuola Tennis, la quale è stata riconfermata Top School per il 2002 dalla FIT, alle varie manifestazioni regionali e nazionali, ma anche essere a nostra volta promotori di eventi sportivi. Questi tornei invernali sono soltanto i primi di un percorso che ci porteranno, dal 2 al 9 luglio, a ospitare la 38esima edizione del Memorial Eugenio Fontana Futures ITF con montepremi da 25mila dollari».

Per la cronaca, i tornei Rodeo andati in scena a gennaio avevano portato al successo Carolina Pacini del Tennis Club Grosseto (Under 10 femminile) su Carlotta Arginelli del Club La Meridiana per 4-2, 4-0, Leonardo Cisotto del Tennis Club Bologna (Under 10 maschile) su Emiliano Vaccari della Virtus Tennis Bologna per 4-3, 4-3, Emma Lanzoni del TC Faenza (Under 12 femminile) su Beatrice Notari del Circolo Equitazione Reggio Emilia per 4-1, 4-1, e Riccardo Pastrav del Max Tennis Time Bologna (Under 12 maschile) su Sebastiano Mantovani del Club Pro Parma per 4-0, 4-1.