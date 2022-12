Sci alpino, Andrea Passino vince il gigante al Top 50 in Valle d'Aosta

Nel confronto internazionale di sci alpino che ha portato sulle piste di Pila 250 Children in rappresentanza di 12 nazioni, Andrea Passino (Cimone Ski Team) si afferma nel Gigante rimanendo unico atleta della categoria Allievi a restare sotto il minuto in entrambe le manche: ha chiuso infatti in 1’59”11 precedendo Luigi Attanasio (Settecolli; 1’59”74) e il croato Ziggy Vrdoljak (Croazia; 2’00”78).

Altri buoni risultati per gli atleti dello sci alpino della nostra Regione li hanno ottenuti Margherita Saccardi (Schia; 4° nello Slalom Allievi), Sofia Brizzi (Val Carlina; 14° nel Gigante Ragazzi), Gabriele d’Arpe (Cimone Ski Team; 33° nello Slalom Allievi) e Romina Chiarugi (Cimone Ski Team; 35° nel Gigante Ragazzi).

Le gare rientrano nelle competizioni previste dalla seconda edizione del Top 50, un evento ad invito, riservato ai migliori Ragazzi e Allievi della passata stagione, che si è svolto a Pila, in Val d’Aosta gli scorsi 13 e 14 dicembre. Una manifestazione che si inserisce nel calendario nazionale FISI ed è ideata e organizzata dallo sci club Aosta in collaborazione con Race Ski Magazine.

La prima giornata ha visto gli atleti under 14 sfidarsi in uno Slalom e gli under 16 in un Gigante sulla Bellevue, mentre il 14 dicembre sono stati gli Allievi a gareggiare in uno Slalom e i Ragazzi in un Gigante a manche singola (come previsto dal regolamento).

Per La nostra Regione si tratta di risultati importantissimi che attestano come il Cimone e gli altri comprensori dell’Appennino Emiliano possano competere con l’Alta Italia nella formazione di atleti di eccellenza.