"Appenninica MTB Stage Race", svelato il percorso del 2023: c'è anche Fiumalbo

E’ stato svelato il percorso di Appenninica MTB Stage Race, in programma ad inizio settembre. Gli organizzatori l’avevano promesso: “ridurre il format di una tappa non renderà più semplice la corsa”. A giudicare da un primo sguardo al percorso 2023 la promessa è stata ampiamente mantenuta.

Per conquistare la medaglia di finisher dell’edizione 2023, in programma dal 4 al 9 settembre 2023, i partecipanti dovranno domare 400 km e 14 mila metri di dislivello complessivi, distribuiti su sei frazioni. Gli Appennini dell’Emilia-Romagna saranno i giudici dell’epica sfida tra paesaggi incantati, crinali appenninici e splendidi borghi italiani

Il via si prenderà da Castelnovo ne’ Monti, all’ombra della Pietra di Bismantova. Confermate tra le sedi di tappa anche Fanano, ormai passaggio storico di Appenninica MTB Stage Race e Vidiciatico, la frazione di Lizzano in Belvedere che ospiterà il gran finale come nel 2022. La novità è invece rappresentata da Fiumalbo, borgo storico dell’Appennino modenese.

“Il nuovo format ci ha permesso di spalmare meglio le difficoltà rispetto al passato – spiegano Milena Bettocchi e Beppe Salerno, co-organizzatori di Appenninica MTB Stage Race -. La Queen Stage, in programma già il secondo giorno, è leggermente più corta e meno dura del solito ma le due giornate successive non permetteranno di tirare tanto il fiato. Il risultato è una parte centrale della gara mediamente impegnativa, con 400 km e 14 mila metri di dislivello complessivi da affrontare”.

SEI TAPPE DA AFFRONTARE A TUTTA

Partenza fissata per lunedì 4 settembre da Castelnovo ne’ Monti con 56 km e 1800 metri di dislivello ai piedi della Pietra di Bismantova, attraverso le terre di Matilda di Canossa. Rispetto al 2022, il percorso de La Matildica ha subito ulteriori migliorie, con l’alternarsi di salite e discese non lunghe ma impegnative.

Neanche il tempo di entrare nel clima di gara e martedì 5 settembre è già la volta della Mountain Queen Stage. Rispetto al passato la tappa regina risulta più corta (89 km) ma non meno impegnativa con i suoi 3200 metri di dislivello da fare tutti d’un fiato prima di raggiungere il traguardo di Fiumalbo.

Non c’è il tempo di riposarsi, perché mercoledì 6 settembre un anello intorno a Fiumalbo metterà nuovamente a dura prova i concorrenti. La Tuscany “Incipit” è la principale novità dell’edizione 2023 con uno sconfinamento in Toscana all’interno del comprensorio sciistico dell’Abetone, lungo 79 km e 2700 metri di dislivello.

È invece il Monte Cimone il grande protagonista della quarta frazione di giovedì 7 settembre con partenza da Fiumalbo e arrivo a Fanano. Tre le salite di giornata della Cimone Challenge lungo i 57 km e 2300 metri di dislivello destinati a testare ancora le gambe degli atleti.

Per chi ama l’approccio di Appenninica MTB Stage Race al mondo della mountain bike, la frazione in programma venerdì 8 settembre da Fanano a Vidiciatico sarà il perfetto manifesto. Appenninica Distilled con i suoi 54 km e 2500 metri di dislivello è un concentrato di tutto quello che può proporre la corsa a tappe italiana: salite lunghe e pedalabili, discese molto tecniche e meravigliosi panorami.

Il gran finale è prenotato per sabato 9 settembre nella Monte Pizzo con partenza e arrivo da Vidiciatico, frazione del comune di Lizzano in Belvedere. Come l’anno scorso, i tecnici 37 km e 1750 metri di dislivello dell’ultima tappa decreteranno il verdetto finale.

COME ISCRIVERSI

Dopo il grande successo della fase Early Bird d’iscrizione, chiusasi con il sold out in soli 15 giorni, è ora possibile iscriversi nella fase “Regular Registration” fino al 31 maggio 2023. Come per le ultime quattro edizioni, gli organizzatori hanno confermato la formula individuale e il numero chiuso a massimo 150 iscritti: una scelta volta ad evitare il sovraffollamento dei sentieri e ad assicurare a tutti i partecipanti un elevato standard qualitativo nel supporto in corsa.

IL PERCORSO

Tappa 1 – La Matildica – 56 km e 1800 mt di dislivello

Lunedì 4 Settembre: Castelnovo ne’ Monti – Castelnovo ne’ Monti

Tappa 2 – Mountain Queen – 89 km e 3200 mt di dislivello

Martedì 5 Settembre: Castelnovo ne’ Monti – Fiumalbo

Tappa 3 – Tuscany “Incipit” – 79 km e 2700 mt di dislivello

Mercoledì 6 Settembre: Fiumalbo - Fiumalbo

Tappa 4 – Cimone Challenge – 57 km e 2300 mt di dislivello

Giovedì 7 Settembre: Fiumalbo – Fanano

Tappa 5 – Appenninica Distilled – 54 km e 2500 mt di dislivello

Venerdì 8 Settembre: Fanano – Vidiciatico

Tappa 6 – Monte Pizzo – 37 km e 1750 mt di dislivello

Sabato 9 Settembre: Vidiciatico – Vidiciatico