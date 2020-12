Arezzo Modena 0 - 1 | Decide un gol di Monachello a inizio ripresa

Vince una gara importante in trasferta il Modena che sale al terzo posto in classifica. Nel primo tempo il match è equilibrato con poche occasioni e con i padroni di casa che si fanno vedere un po' pi dei gialloblù. Il tentativo migliore dei canarini passa dai piedi di Bearzotti che calcia bene e sfiora il palo. Per l'Arezzo ci provano invece Benucci e Luciani, ma in entrambi i casi il pallone termina fuori e i portieri rimangono senza lavoro nei primi 45 minuti. Nella ripresa parte bene il Modena che dopo appena tre minuti passa in vantaggio quando Varutti dalla trequarti lancia Monachello centrale sul filo del fuorigioco; l'attaccante passa in mezzo a due avversari e calcia a botta sicura battendo Sala. Canarini vicini al raddoppio poi con Gerli, che dalla distanza impegna Sala costretto a respingere coi pugni, e con Prezioso che però sbaglia mira di pochissimo. Nel fine un brivido per il Modena sugli sviluppi di una punizione di Cerci, ma i tre punti sono conquistati.

AREZZO (3-5-2): Sala; Borghini, Cherubin (67′ Cerci), Baldan; Luciani, Bortoletti, Arini, Benucci, Belloni; Cutolo (88′ Sussi), Pesenti (88′ Zuppel). A disp.: Loliva, Foglia, Soumah, Di Paolantonio, Di Nardo, Gagliardotto, Maggioni, Aly, Merola. All.: Camplone

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Bearzotti, Zaro, Pergreffi, Varutti; Davì, Gerli, Castiglia (46′ Prezioso); Tulissi; Monachello (76′ Muroni), Scappini (81′ Spagnoli). A disp.: Narciso, Chiossi, Ingegneri, Stefanelli, Milesi, Mignanelli, Laurenti, Sodinha, Costantino. All.: Mignani

ARBITRO sig. Panettella di Gallarate

RETI: 48′ Monachello

NOTE: ammoniti Belloni.