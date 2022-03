Campionati assoluti senior indoor​, Alessandro Arginelli conquista il secondo posto

Alessandro Arginelli conquista il titolo di vice campione italiano ai campionati assoluti senior indoor in corso, sino a domenica, a Grosseto, presso il The Village Padel & Tennis.

Alessandro Arginelli dopo avere battuto ai quarti Michele Santini e in semifinale Giacomo Falciani, si è dovuto arrendere di fronte a Luca Serena, capitano, tra l’altro, della nazionale italiana over 40. “Complimenti a lui. Oggi è stato più forte e ha vinto meritatamente. Purtroppo, a causa di un fastidioso dolore al braccio, non ho potuto esprimermi al meglio” ha spiegato Alessandro Arginelli.

Ad Arginelli vanno i complimenti del Club La Meridiana, struttura presso la quale ricopre il ruolo di direttore tecnico della scuola di tennis. “Alessandro ha dimostrato ancora una volta di essere un ottimo maestro e un tennista di valore, ma soprattutto, con un pizzico di orgoglio, mi preme sottolineare che il risultato ottenuto non fa che confermare che presso il nostro Club c’è una scuola con maestri di elevata qualità. Con lui abbiamo creato uno staff completo e qualificato che segue con cura e attenzione i tennisti in tutte le loro fasi garantendo una crescita completa non solo sotto il profilo sportivo, dentro e fuori dal campo” ha sottolineato il direttore del Club La Meridiana Elio Agnoli commentando il risultato.

Presso il Club La Meridiana, Alessandro Arginelli è direttore tecnico e responsabile del settore agonistico, con a fianco Federico Ottolini maestro nazionale responsabile pre-agonistica. Entrambi sono coadiuvati dall'istruttrice di secondo grado, Giorgia Guidotti, da Fabio Spezzani responsabile preparazione fisica agonistica e pre-agonistica e da Luca Magnani. Completano lo staff i maestri nazionali Carlo Pinti e Filippo Leonardi responsabili scuola tennis, assistiti da Edoardo Leonardì e Federica Luppi, dall’alimentarista e laureata in scienza motorie Federica Cavallini responsabile preparazione fisica della scuola tennis coadiuvata da Federica Spezzani ed Emanuele Tozzo.