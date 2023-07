Assoluti Molfetta, ancora una staffetta sul podio. 4x400 femminile di bronzo

Due medaglie, una d’argento e una di bronzo, sono il bottino che si porta a casa la Fratellanza dalla lunga trasferta di Molfetta per i Campionati Italiani Assoluti individuali 2023. In terra pugliese oltre alla 4x100 maschile festeggia anche la 4x400 femminile che sale sul gradino più basso del podio confermando il piazzamento di un anno fa a Rieti con il tempo finale di 3’42”47. Non cambiano le protagoniste di oggi e di allora con Alessia Baldini ad aprire la gara e Anna Cavalieri a chiuderla, nel mezzo Lisa Martignani, spostata in seconda frazione, con Alessandra Morandi in terza. Inserite nella serie delle meglio accreditate le gialloblù hanno subito visto scappare le imprendibili Bracco e Cus Pro Patria di Milano, mentre hanno lottato testa a testa con il quartetto della Brescia 1950 poi sconfitta in volata a differenza del 2022 quando proprio le lombarde strapparono per 3 decimi il secondo posto alle modenesi.

Ultimissimo atto della tre giorni di gare, poi, l’omologa staffetta maschile dove la Fratellanza ha presentato in terza frazione Freider Fornasari in luogo di Alessandro Ori, mentre ha confermato gli altri interpreti vale a dire Michele De Berti in prima frazione, Giovanni Filippi in seconda e Alberto Montanari in quarta. Per i gialloblù alla fine sesto posto assoluto oltre che nella serie dei migliori con il tempo di 3’14”65.

Le altre gare di giornata

La domenica di Molfetta poteva rappresentare un ottimo trampolino di lancio per Yoro Menghi che, dopo la buona prima giornata del Decathlon, aveva l’opportunità di scalare qualche posizione in classifica affrontando un programma di gare che tradizionalmente lo vedono buon protagonista. Purtroppo, però, il romagnolo che veste i colori gialloblù non ha portato a casa punti nei 110 ostacoli fermandosi subito dopo il via. Per lui, quindi, sono state vane le buone prove in particolare nel disco e nel giavellotto che gli avrebbero consentito di scalare almeno un paio di posizioni. Il Decathlon si chiude, quindi, con il decimo ed ultimo posto se si escludono i due atleti che non sono riusciti a portare a termine tutto il programma delle dieci gare.

In serata, invece, erano in programma le altre gare che coinvolgevano atleti gialloblù a partire dalla finale dei 400 ostacoli a cui si era qualificato sabato Alberto Montanari. Il campione Under 23 in carica non si è fatto trascinare dalle diverse condotte di gara degli avversari e ha dato vita ad una prova in crescendo culminata con un ottimo rettilineo finale che gli ha permesso di scalare posizioni fino al quinto posto conquistato con il crono di 51”93. Sesto nei 1500, invece, Giovanni Filippi in una gara che ha visto i primi tre prendere il largo dopo un avvio di grande studio. Il bresciano che veste i colori gialloblù ha provato ad agganciarsi a Bussotti, quarto alla fine, ma è stato a sua volta raggiunto e battuto in volata dall’ex Riccardo Tamassia, ora in forza a Trevisatletica.