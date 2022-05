Atletica. Casini torna con due vittorie tra cui il record sui 1500

Si sono svolti nelle giornate di sabato e domenica 14 -15 maggio a Forlì i campionati di società fase regionale.

In due belle giornate di sole, l'atleta sassolese Marco Casini ha fatto segnare due importanti risultati: il primo e più eclatante dei due, è stato quello nei 1500, dove Casini ha fermato il cronometro a 3'49"55 demolendo il vecchio personale di oltre 4 secondi e aggiudicandosi in un colpo solo il pass per i campionati italiani assoluti e il 16 posto in graduatoria nazionale. A precederlo solo vicecampione italiano promesse, Giuseppe Gravante che l’ha spuntata di 9 centesimi, dopo aver guidato una combattutissima volata.

Il giorno successivo è stata la volta degli 800m dove l'atleta sassolese ha agguantato la terza posizione e il nuovo personale di 1'53"55.

Altri buoni risultati sono arrivati dai 100 metri, dove gli allievi della Delta Atletica Spezzani Giacomo e Baccarani Valerio hanno ottenuto il primato personale con 11"57 e 12"17; hanno fatto invece registrare 11"38 Vandelli Massimiliano, 12"23 Pinca Giacomo e 12"32 Zanni Carlo Alberto.

Gli allievi Vandelli, Zanni e Spezzani saranno impegnati nelle fasi regionali del campionato studentesco nella giornata di mercoledí 18 dove proveranno a portare alla vittoria il Liceo Formiggini di Sassuolo.

A Rubiera invece, due ottimi terzi posti per Chiara Caprari (2009) e Manuel Pini (2009, entrambi nei 60m categoria ragazzi. Buoni anche i piazzamenti di Michele Muzzarini, al primo anno di categoria nei 60m ragazzi (10°) e Ludovica Ruozi, classificatasi 5ª nei 2000m.