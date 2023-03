Ciclistica Novese, tutto pronto per la stagione 2023 sulle strade

La Ciclistica Novese si prepara alla presentazione della stagione 2023 prevista per domenica 19 marzo a Novi di Modena: sarà un momento di festa in cui incontrare la cittadinanza e gli appassionati di Ciclismo, a cui verranno presentati i 25 ragazzi tesserati al momento dai 5 ai 13 anni.

La società dilettantistica, che quest'anno festeggia il 47° anno di attività, inizia stagione sportiva con tante novità, sicuramente la più importante è il nuovo circuito di allenamento permanente e totalmente chiuso al traffico a Rovereto sulla Secchia presso il parco Multiverso messo a disposizione dal Comune di Novi e dove i 15 giovanissimi dai 5 agli 11 anni, hanno cominciato ad allenarsi da sabato scorso. L'area sportiva, è dotata di vari servizi che la rendono un luogo ideale e sicuro per praticare questo meraviglioso sport anche di sera grazie all'illuminazione.

Al momento l'attività nell'area è prettamente su strada, ma nel corso di questa stagione sarà realizzata un'area dedicata alla mtb per implementare l'attività e l'offerta formativa.

La stagione Ciclistica è già iniziata da Novembre in palestra e nel circuito del Multiverso con la preparazione sportiva dei 10 ragazzi categoria esordienti 1° e 2° anno (12 e 13 anni) che faranno il loro esordio nella gara di domenica 26 marzo a Vignola.

Per la stagione 2023, la Ciclistica Novese al momento ha in programma le seguenti 4 manifestazioni sportive: 16 Aprile gara Giovanissimi su strada a Rolo, 21 maggio gara Esordienti e Allievi a Novi di Modena, 23 settembre gara categoria Giovanissimi su strada a Novi, 1 ottobre gara categoria Giovanissimi mtb a Cavezzo "Spaccagambe Baby" .

Per finire in tema di cambiamenti e rinnovamenti la Ciclistica Novese presenterà anche un nuovo organico di tecnici e istruttori Fci implementato, che avrà il compito di seguire e accompagnare i ragazzi in questa stagione durante gli allenamenti e le manifestazioni.