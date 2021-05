Pentathlon moderno, fine settimana stellare per l'Avia Pervia ad Asti

Elisa Sala è campionessa italiana Under 17. Podi e medaglie nelle categorie giovanili e conferme per Giorgia Agazzotti e Federico Alessandro nella competizione assoluta

Tante medaglie e i gradini più alti del podio per gli atleti dell’Avia Pervia Pentathlon Modena ai Campionati Italiani under 13 e under 17, che si sono svolti nel fine settimana scorso ad Asti insieme al Trofeo Nazionale Assoluto Open di Tetrathlon.

Elisa Sala, che ad aprile si era laureata Campionessa Italiana under 19, conferma il suo predominio nelle categorie giovanili vincendo il titolo italiano anche nella categoria under 17, e proietta ora le sue aspirazioni e le sue ambizioni in maglia azzurra verso i campionati europei e mondiali che si svolgeranno rispettivamente a Caldas da Rahina (Por) e ad Alessandria d’Egitto. Una grande soddisfazione per la società modenese che si conferma ai vertici del Pentathlon Moderno in Italia e per i suoi tecnici che continuano a formare atleti che, come Federico Alessandro, ottimo sesto nella gara assoluta sulle quattro prove, e Giorgia Agazzotti, settima in quella femminile, rappresentano l’Italia nelle più importanti competizioni internazionali. Una presenza costante ai vertici che si concretizza anche nella medaglia di bronzo vinta nella gara di Tetrathlon dalla squadra maschile dell’Avia Pervia formata da Federico Alessandro, Riccardo Agazzotti ed Edoardo Gilioli, alle spalle del gruppo sportivo dei Carabinieri e delle Fiamme Oro.

Ma tanti successi sono arrivati anche nelle categorie giovanili, in cui il vivacissimo e numerosissimo vivaio della società modenese si è confrontato con gli altri giovani pentatleti nel nuoto e nella prova combinata di corsa e tiro con pistola laser.

Fra le under 17 oro a squadre per la campionessa italiana Elisa Sala insieme a Giulia Fancelli ed Alessia Canto, classificatesi rispettivamente quinta ed undicesima. Nella stessa categoria, argento a squadre fra i maschi per Matteo Salvioli, Sebastiano Rota e Patrizio Vega. Sempre tra i ragazzi, ma tra gli under 13, successo a squadre e gradino più alto del podio per Francesco Cavalli, Filippo Codeluppi e Riccardo Spagnolini. E nella gara conclusiva, quella delle ragazze under 13, l’Avia Pervia Pentathlon Modena ha davvero “occupato” il podio piazzando le sue due squadre sui due gradini più alti del podio.

Campionesse italiane under 13 a squadre si sono infatti laureate la bravissima Rebecca Montagnani, bronzo individuale, Valentina Ibba, ottima quarta, e Blanca Bolaina, decima. Medaglia d’argento a squadre invece per Francesca Pizzi, quinta, Alice Rossi, sesta e Lidia Argento nona. Ultimo appuntamento nazionale prima di affrontare le competizioni internazionali saranno i Campionati Italiani juniores e under 15 che si terranno a Roma ad inizio giugno, concludendo così il palinsesto per i convocati in azzurro.