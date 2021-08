Modena Calcio Femminile, parte anche la stagione delle ragazze in giallo

Finalmente ci siamo: il 25 Agosto parte la stagione ufficiale del Modena Calcio Femminile con il ritrovo della prima squadra al Comunale di Via del Luzzo per i tamponi di ingresso ed il primo allenamento. ''Speriamo che sia una stagione lunga e bellissima e speriamo che sia soprattutto una stagione di solo calcio, abbiamo obiettivi importanti, obiettivi di medio lungo termine, abbiamo strutturato una rosa che permetterà con l'esperienza delle veterane la crescita delle ragazze giovani, abbiamo giocatrici con la fame giusta per raggiungere i nostri obiettivi, una società ambiziosa e la piena fiducia nello staff tecnico per proseguire un programma di crescita rallentato purtroppo dalla pandemia, sono state organizzate tre amichevoli impegnative prima dell'avvio del campionato fissato per domenica 19 settembre".

La prima sarà il 28 Agosto contro la primavera Nazionale del Sassuolo Calcio, la seconda il 4 Settembre in trasferta contro la primavera del Cesena Calcio femminile e la terza fra le mura amiche l'11 settembre contro il Parma Calcio 1913 sicuramente una delle formazioni favorite per la vittoria finale del campionato di Eccellenza.

Il 31 agosto si troveranno anche l'U17 l'U15 e l'U12 per le presentazione delle rispettive rose e degli staff tecnici e per le allieve e le giovanissime sono previsti i tamponi anti covid.'' Queste le parole di Tebaldi, direttore tecnico del Modena CF, a poche ore dall'inizio della stagione.

La rosa a disposizione di Mister Montanini: Baiano, Balestri, Baraldi, Barletta, Bergamini, Biagioni, Bobirneaga, Bugamelli, Coppelli, Dotto, Evangelisti, Ferraro, Gabrielli, Gandolfi, Gozzi, Ierardi, Incerti, Isernia, Latorre, Milizia, Montorsi, Monzani, Pascarella, Pellegrino, Perini, Perna, Preti, Veronico, Vincini.