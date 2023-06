Badminton: a Modena 250 atleti per il Grand prix

Porterà in città oltre 250 atleti, un po’ da tutta Italia e anche dall’estero, la quarta edizione del “Grand prix Modena Badminton”, il torneo nazionale di questa disciplina in programma sabato 24 e domenica 25 giugno al PalaPanini. L’appuntamento, che ha pure l’obiettivo di sollecitare una maggiore consapevolezza verso la sostenibilità ambientale, è organizzato dalla società sportiva Asd Modena badminton e rientra nel calendario nazionale della Federazione italiana badminton, che ha concesso il patrocinio assieme al Comune e all’Uisp. La manifestazione, valevole come ottavo “Trofeo Città di Modena”, è supportata inoltre da European Recycling Platform Italia Servizi. L’ingresso al palazzetto comunale di viale dello Sport è libero.

L’evento è stato presentato in Municipio nella mattinata di oggi, giovedì 22 giugno, con una conferenza stampa a cui hanno partecipato l’assessora allo Sport Grazia Baracchi; Marco Tarabusi, presidente Modena Badminton; Anizette Cabiles, vice-presidente della società sportiva e direttrice del torneo.

“Modena ospita un altro importante appuntamento di badminton – sottolinea l’assessora Baracchi –, nell’ambito della crescente diffusione di questo sport sul territorio. Si tratta dell’ennesima attestazione della capacità di Modena di dare spazio a numerose discipline, con l’obiettivo di ampliare l’offerta per ragazzi e cittadini. Inoltre, la città si conferma anche come un luogo capace di attrarre e accogliere manifestazioni di respiro nazionale, come appunto il Gran prix di badminton, e per questo motivo è significativo mettere a disposizione un palcoscenico di grande rilievo per lo sport come il PalaPanini”.

“Con questa manifestazione – commenta Marco Tarabusi – si conclude un’annata straordinaria per Modena Badminton caratterizzata dalla promozione in serie A e dal terzo posto ai campionati a squadre under 17. Anche grazie al torneo, che quest’anno è arricchito dalla presenza del parabadminton, continuiamo nel percorso di crescita e di radicamento sul territorio che ha l’obiettivo di far diventare Modena una vera e propria ‘casa del badminton stabile e permanente’”.

Entrando nel dettaglio dell’appuntamento sportivo, per due giorni, dalle ore 9 alle 20 di sabato 25 e dalle 8.30 di domenica 25, e fino al tardo pomeriggio, sui 12 campi allestiti al PalaPanini i giocatori, normodotati e con disabilità, si sfideranno quindi nel singolo, maschile e femminile, doppio e doppio misto divisi in diverse categorie: Mini-Badminton Under 11 e Under 9, Agonismo-Under 13, Under 15, Under 17, Junior (Under 19), Senior (Open category), Master (Over 35 e Over 55) e parabadminton. Il tabellone dei match si sviluppa con gironi di qualificazione e scontri a eliminazione diretta.

Come l’anno scorso, il torneo richiama l’impegno degli sportivi e, più in generale, della comunità verso un operato responsabile per lo sviluppo sostenibile. In particolare, in collaborazione con European Recycling Platform Italia Servizi, nell’ambito della manifestazione saranno organizzate diverse iniziative finalizzate a sensibilizzare i partecipanti alle gare e i simpatizzanti del mondo del badminton dell’importanza e della necessità di aumentare il recupero e il riciclo dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) per raggiungere il completo sviluppo di un’economia circolare e sostenibile a livello internazionale.

Non mancherà, per esempio, una lotteria i cui i biglietti di partecipazione saranno tarati in base al numero di rifiuti Raee (per esempio telefoni, cavi, piccoli elettrodomestici, tastiere del computer, caricabatterie) che verranno conferiti in un punto di raccolta attivato al PalaPanini. In programma c’è anche un seminario informativo, dedicato ai giovani atleti, che punta ad approfondire i temi di questi rifiuti e del loro corretto riciclo per la salvaguardia dell’ambiente (sabato 24 dalle 10.30 alle 11.30).

Nonostante sia ancora poco noto e poco diffuso in Italia, il badminton è uno sport antico e tra i più praticati al mondo; guardarlo è affascinante e divertente, ricco di scambi al volo rapidissimi, cambi di fronte e recuperi movimentati che ne fanno il più veloce tra gli sport di racchetta. Riconosciuto come disciplina olimpica nel 1992, il badminton è arrivato a Modena nel 2014 grazie a un gruppo di appassionati. Nel 2016 è nata l’associazione sportiva dilettantistica Modena Badminton, affiliata alla Federazione italiana adminton (Fiba), con una programmazione di allenamento annuale per tutta la stagione sportiva a tutti i livelli. Partecipa ai campionati italiani a squadra di serie A e collabora con i vari enti presenti sul territorio a numerose iniziative, proponendo attività anche nelle scuole e nei campi estivi per ragazzi e adulti; inoltre, per i propri tesserati promuove momenti di formazione e specializzazione e trasferte in Italia e all’estero in occasione di tornei e stage.

Tutti i martedì e giovedì dalle 17:30 alle 20:30 e i venerdì dalle 18 alle 20 alla polisportiva Gino Nasi vengono organizzate prove dimostrative gratuite per chi fosse interessato a sperimentare questa disciplina. Approfondimenti anche via mail (info@modena-badminton.it), al telefono (349 5480549) oppure direttamente sul Sito Web e sulla pagina facebook della società sportiva www.facebook.com/ modenabadminton.