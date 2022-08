Rachele Barbieri inarrestabile, arriva l'oro anche nell'americana

E' decisamente il Campionato Europeo di Rachele Barbieri. La 25enne modenese conquista oggi la terza medaglia sulla pista di Monaco di Baviera, vincendo in coppia con Silvia Zanardi la disciplina più caotica e affascinante, la Madison, meglio conosciuta come "americana".

Il duo azzurro (41 punti) si impone con un solo punto di vantaggio sulla Francia e con tre sulla Danimarca. Decisivo lo sprint finale e lo sforzo nelle ultime tornate per arginare l'attacco delle danesi, che puntavano a guadagnare un giro e intascare così i punti che avrebbero consegnato loro la vittoria.

“Ci sono stati momenti difficili, ma anche senza parlare ci siamo intese. A trentasei giri dalla fine sono risalita su e ho dato tutto. Non me l’aspettavo, è stato qualcosa di speciale. Bellissimo correre con questo tifo”, ha dichiarato Rachele Barbieri. Per l'atleta di Serramazzoni un successo che arriva a sole 24 ore di distanza da quello dell'Omnium, consacrandola al vertice delle'lite femminile su pista e in attesa di grandi soddisfazioni anche su strada,