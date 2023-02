Carpi, arrivano i coach NBA per sessioni di allenamento con i giovani

La National Basketball Association (NBA) attraverso la licenziataria esclusiva per l’Italia Sport and Fun Holidays Srl è uscita online con le proposte per il 2023. Sport and Fun Holidays srl è leader in Italia nell’organizzazione di vacanze ed eventi sportivi rivolti a bambini e ragazzi ed è conosciuta soprattutto con il marchio Champions’ Camp.

Il programma NBA si rivolge a maschi e femmine dagli 8 ai 17 anni. Lanciato nell'aprile del 2022 con un Player Clinic Tour che ha toccato città importanti come Roma, Bologna, Udine e Capo d’Orlando, solo per citarne alcune, è poi proseguito in estate con 6 settimane di camp estivi, in formula diurna e con pernottamento. Nell’autunno 2022 un secondo Player Clinic Tour, questa volta in importanti piazze cestistiche del centro Italia: Roseto degli Abruzzi, Ancona e Pistoia.

In totale nel 2022 oltre 1.500 giovani di tutta Italia hanno preso parte ad eventi NBA Basketball School in Italia. Alcuni di questi, i più meritevoli, hanno avuto l’opportunità di partire per Parigi e, in occasione dei Paris Games 2023 dello scorso gennaio, confrontarsi con i migliori talenti d’Europa e Medio Oriente oltre ad essere allenati da allenatori del calibro di James Borrego, vice degli Spurs durante l’epoca dominata da talenti come Emanuel Ginóbili e Tony Parker.

A marzo 2023 avrà luogo il prossimo Player Clinic Tour e durante l’estate 2023 sono in programma ben 8 settimane di camp, sempre in formula diurna e residenziale con pernottamento. Grazie alla collaborazione con la Polisportiva Nazareno, partner organizzativo e logistico sul territorio, la città di Carpi ospiterà ben due eventi del calendario 2023 di NBA in Italia: la prima tappa del Player Clinic Tour il 25 marzo e la terza tappa del Day Camp Tour dal 26 al 30 giugno.

Il Palasport Margherita Hack, in via Canalvecchio 3, sarà la sede di entrambi gli eventi. “Siamo onorati di far parte del programma NBA Basketball School”, ha dichiarato Fabrizio Corti, Presidente e Amministratore Delegato di Sport and Fun Holidays Srl. “Con NBA condividiamo i valori fondamentali alla base del progetto. Un grande Brand dietro al quale vi sono persone altrettanto grandi e che hanno nella crescita dei giovani - non solamente come giocatori ma anche e soprattutto come individui - la mission principale. Siamo davvero felici di condividere questo progetto con la Polisportiva Nazareno, realtà con cui abbiamo trovato immediatamente affinità e sincera stima reciproca”.

Il Presidente Davide Testi commenta: “La Polisportiva Nazareno è orgogliosa di portare a Carpi due eventi targati NBA Basketball School. Grazie alla partnership con Champions’ Camp e con l’aiuto dell’amministrazione comunale, daremo la possibilità a tanti giovani cestisti del territorio di provare il metodo NBA a km 0 rendendo tangibile il sogno americano che accomuna gli appassionati di questo sport”.

Aggiunge Testi: “Ci impegniamo quotidianamente nel dare ai nostri 350 ragazzi la possibilità di fare esperienze uniche, che lascino il segno e crediamo questa volta di aver creato un appuntamento davvero di altissimo livello, che coinvolgerà anche i nostri allenatori creando quindi un’ulteriore occasione di formazione, crescita e condivisione con Master Coach provenienti da una realtà così prestigiosa.”

La tappa del Player Clinic Tour a Carpi sarà il Carpi 25 marzo. A partire da giugno, bambine e bambini, ragazze e ragazzi dagli 8 ai 17 anni, avranno la possibilità di partecipare ai camp settimanali marchiati NBA. I camp proposti nella formula solo diurna si terranno a Carpi dal 26 al 30 giugno.