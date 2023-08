Carpi, Polisportiva Nazareno: tante novità in arrivo nella pallacanestro

Dopo la notizia dell’apertura del settore pallavolo alla Nazareno di Carpi, arrivano anche tante novità per quanto riguarda la pallacanestro. Sarà un Nazareno rinnovato nelle facce e negli intenti quello che si presenterà ai nastri di partenza per la stagione sportiva 2023/2024. Uno staff temprato e solido, capace di accrescere soci e tesserati di pari passo con la qualità e le alternative di un servizio sportivo di alto livello.

Aumenta l’impegno per coach Gabriele Casoretti (da più di un anno coordinatore e allenatore del Blue Team e assistente del gruppo U15 Gold che ha sfiorato le Finali Regionali), futuro responsabile del miglioramento individuale dei giocatori di fascia media e alta. Arriva per rafforzare le colonne portanti della Polisportiva Testi, Pavarotti, Barberis e Caviccioli, coach Enrico Capelli, con il ruolo di Responsabile Tecnico della fascia alta e della prima squadra.

Nato nel 1992 a Lugo, ha iniziato ventenne a prendere in gestione compagini, minibasket, giovanili e di Serie C femminile e Prima Divisione a Calderara di Reno, per poi trasferirsi nel 2020 a Salus, dove ha gestito con successo Under17 Gold e Under19 Gold, intrecciando anche la serie B femminile nel 2021/2022 con la Progetto Matteiplast Bologna.

E’ stato proprio Capelli a voler ottimizzare le linee guida per uno sviluppo migliorativo e di grande condivisione di tutto il settore giovanile Nazareno, progetto che parte fin dalle prime fasce d’età, passa attraverso i ragazzi delle squadre Under 14 – 15 – 17 Gold, per arrivare fino alla Promozione tutta Made In Carpi.

Così le prime impressioni di coach Capelli: “Non vedo l'ora di iniziare questa esperienza in una realtà del tutto nuova per me. C'è tanta voglia di inserirmi in una Polisportiva incredibilmente strutturata come il Nazareno e contribuire ad alzare l'asticella sia dal punto di vista tecnico che umano. Le aspettative e la fiducia riposte in me dalla società, nella figura del Presidente Davide Testi, sono un grande stimolo e non vedo l'ora di crescere insieme a questo progetto che toccherà giovanili e prima squadra”.

Prima squadra che, nell’ottica di rinnovamento per dare continuità al percorso seguito nell’ultimo biennio, saluta e ringrazia la coppia Federico Manzini – Alessandro Losi, senior e fari per i ragazzi provenienti dal vivaio per due intere stagioni, mentre perde Marco Canevazzi, Claudio Bertollo e Matteo Guandalini per impegni extra sportivi.