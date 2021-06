Beach Volley: il modenese Cottafava a Formia con i big

Già lanciatissimo verso il beach volley che conta Samuele Cottafava, modenese classe '98, in difesa nella coppia Windisch-Cottafava. Dopo aver raggiunto il secondo posto nella prima tappa di Serie Nazionale del campionato italiano nello scorso weekend, i due ventiduenni si trovano ora a Formia, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dove si stanno allenando insieme ai vicecampioni olimpici e presto impegnati nei Giochi Olimpici di Tokyo: Nicolai e Lupo. Già un bel traguardo e una bella emozione per Cottafava che racconta alla GdS che Nicolai e Lupo sono i suoi idoli e che stanno diventanto anche amici, sempre pronti a dare sostegno e consigli preziosi. Sicuramente questa esperienza farà crescere e migliorare tantissimo la coppia che, secondo Nicolai, potrà provare a qualificarsi per le prossime Olimpiadi.