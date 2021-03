Pentathlon, Benedetti bronzo ai campionati Senior. Sala vince fra le allieve

Ancora un podio per Nicola Benedetti e ancora un’ottima prova degli atleti dell’Avia Pervia Pentathlon Modena lo scorso fine settimana a Roma, dove si sono svolti, nel rigoroso rispetto delle norme anti Covid, i Campionati Italiani Senior e il Trofeo Nazionale delle categorie giovanili, prime competizioni della stagione 2021.

Nicola Benedetti, laureatosi a dicembre Campione Italiano Assoluto, grazie soprattutto ad una convincente prova di scherma e di laser run, ha guadagnato il terzo gradino del podio dietro a Giorgio Malan, portacolori delle Fiamme Azzurre, ed è stato preceduto di un solo punto da Pierpaolo Petroni, atleta del gruppo sportivo Carabinieri. Ottima prestazione anche della squadra dell’Avia Pervia che con Nicola Benedetti, Federico Alessandro, giunto decimo, e Riccardo Agazzotti vince la medaglia di bronzo dietro ai Carabinieri (Petroni-Parisi-De Luca) e alle Fiamme Oro (Micheli R.-Micheli G.-Tromboni).

Davvero “eterna” la carriera sportiva di Nicola Benedetti che continua ad aggiungere allori al suo palmares e a rappresentare l’Italia del Pentathlon nelle competizioni internazionali di maggior prestigio, come nella prossima prova di Coppa del Mondo che si svolgerà il mese prossimo a Budapest e che vedrà il campione modenese ancora una volta protagonista.

Fra le ragazze buona prova ai Campionati Senior di Giorgia Agazzotti, Campionessa italiana Under 19 in carica, che chiude al tredicesimo posto e di Emma Rossetto, quindicesima, mentre decisa è l’affermazione nelle categorie giovanili di Elisa Sala che vince nettamente, grazie ad una convincente prova di laser run, il Trofeo Nazionale Allieve. Quarto posto fra i maschi per Edoardo Gilioli.

Le competizioni del Trofeo Nazionale, svoltesi a Roma in contemporanea ai campionati Senior, ospitati negli impianti sportivi dell’Acqua acetosa, del Centro Militare di Equitazione di Montelibretti e dello Stadio della Farnesina, hanno inoltre regalato all’Avia Pervia Pentathlon Modena altre soddisfazioni e medaglie. Nella gara femminile Esordienti A terzo posto per Nina Samardzic, quarto per Giulia Fancelli, sesto per Giulia Silvestri ottavo per Alessia Canto che vincono la medaglia d’oro a squadre.