Brillano i master degli Amici del nuoto Vigili del Fuoco Modena

La stagione agonistica dei Master degli Amici del Nuoto VVF di Modena è cominciata sotto i migliori auspici, in continuità con gli ottimi risultati ottenuti durante la stagione scorsa. Una qualificata rappresentanza della società ha partecipato al Campionato Nazionale Invernale UISP che si è tenuto il 18-19 novembre a Firenze. Le oltre 30 società partecipanti provenienti da ogni parte d’Italia, per un totale di quasi 700 iscrizioni, testimoniano il grande rilievo della manifestazione.

I tre portacolori della compagine modenese si sono distinti conquistando 6 medaglie (5 ori e 1 argento). Sugli scudi Mira Guglielmi, già in ottima forma in questo periodo iniziale della stagione. Per lei una brillante vittoria nei 200 misti, con l’ennesimo record italiano, e un oro anche nei 50 dorso.

Non da meno è stata la sorella Guia Guglielmi, oro nei 200 stile libero e 200 misti. Nel settore maschile si è invece segnalato Mirco Merighi che, toltisi i panni di Presidente della società, è sceso in vasca imponendosi nei 50 dorso e conquistando un ottimo argento nei 100 RA. In concomitanza con la manifestazione nazionale UISP, gli atleti Master degli Amici del Nuoto VVF hanno partecipato all’11° Trofeo Master Coopernuoto, manifestazione nazionale FIN tenutasi a Carpi, che ha visto la presenza di oltre 40 società. Per il sodalizio modenese un ricco bottino di medaglie (5 ori, 5 argenti, 1 bronzo), a fronte dei 12 atleti ai blocchi di partenza.

Si sono distinti Marco Giglio, oro con record italiano di categoria e migliore prestazione della manifestazione nei 50 rana; Alice Vignudini, due volte sul gradino più alto del podio nei 100 rana e 100 misti; Gaspare Azzarelli, oro nei 100 stile libero, e Alessandro Gozzi, oro nei 50 stile libero. Podi sono stati conquistati anche da Andrea La Morgia, Luca Maffei, Leonardo Panini (al debutto in gare Master) e Nicola Soldati.