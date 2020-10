 Italiani Cadetti, Bellei Ponzi vice campionessa nell’asta. Quarta Tognoli

Sfiora un altro titolo italiano la Fratellanza, questa volta ai campionati italiani Cadetti andati in scena a Forlì. Ilaria Bellei Ponzi, vincitrice poche settimane fa del titolo regionale nella rassegna andata in scena al Campo Comunale di Modena, ha difeso i colori dell’Emilia Romagna nel salto con l’asta conquistando il secondo posto con la misura di 3.05 metri. L’atleta modenese si presentava all’appuntamento forte del secondo miglior accredito tra le iscritte alla gara e lì si è confermata fermandosi con tre errori solo alla misura di 3.10 metri. Irraggiungibile la vincitrice finale, la sarda Benedetta Cadeddu che si è fermata con tre errori solamente alla misura di 3.35 metri.

Ma per i colori modenesi le ottime notizie non si fermano qui. Asia Tognoli, in gara a livello individuale, ha chiuso con il nuovo primato personale di 2.95 metri, ma soprattutto un bellissimo quarto posto finale.

Per Ilaria Bellei Ponzi oltre al secondo posto anche venti punti conquistati e portati alla causa dell’Emilia Romagna che si è imposta nella classifica a squadre femminile, un risultato raggiunto per la prima volta nella storia.