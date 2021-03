Circuito regionale CAE FISI, ultimo atto a Passo del Lupo

Ultime due gare del Circuito regionale CAE FISI per la categoria Pulcini che decretano la classifica finale degli sci club a Passo del Lupo il 6 e 7 marzo 2021. Sul gradino più alto delle società sale il Sestola, seguito dal Frignano e dal Montenuda. A seguire Riolunato, Sci Club Schia, Fanano 2001, Val Carlina, Cerreto Lago, Alto Reno, Razzolo Sci e Prato Spilla. Queste le società partecipanti i cui atleti hanno avuto il privilegio di vivere le piste da sci in questo inverno insolito e, speriamo, unico nel suo genere.

Lo Slaom di sabato 6 marzo, Coppa BPER Banca, Trofeo Studio R.B., si è svolto immerso in una fittissima nebbia che però non ha preoccupato i giovani campioni lanciati sulla Direttissima Paletta, decisi ad arrivare in fondo nel minor tempo possibile.

Ecco i risultati ottenuti sabato dagli atleti degli sci club modenesi.

Baby 1: 1° Giulia Franchini (s.c.Frignano),2° Matilde Cerfogli (s.c.Sestola), 3° Mia Gagliardi (s.c.Frignano), 1° Filippo Savigni (s.c.Fanano), 2° Giovanni Ferrari (s.c.Sestola).

Baby 2: 1° Greta Boselli (s.c.Sestola), 2° Sara Franci (s.c.Sestola), 3° Ludovica Fabbri (s.c.Frignano), 2° Luca Fregi (s.c.Fanano), 3° Gabriele Nieri (s.c.Riolunato)

Cuccioli 1: 2° Alice Querciagrossa (s.c.Sestola), 3° Francesco Merighi (s.c.Frignano).

Cuccioli 2: 1° Maria Sofia Lipparini (s.c.Frignano),3° Bianca Cuoghi (s.c.Sestola),2 ° Tommaso Cerfogli (s.c.Sestola), 3° Nicola Querciagrossa (s.c.Sestola).

Slalom Gigante, Trofeo BPER Banca Trofeo CA-BO, sulla stessa pista nera per la giornata di domenica, una giornata primaverile e assolata che ha rinfrancato i partecipanti. Ancora ottime le prestazioni degli atleti modenesi.

Baby 1: 2° Martina Lenzini (s.c.Sestola), 1° Leonardo Mari (s.c.Frignano), 2° Francesco Turchi (s.c.Fanano), 3° Gianmaria Loconte (s.c.Riolunato).

Baby 2: 1° Ludovica Fabbri (s.c.Frignano), 3° Greta Boselli (s.c.Sestola), 1° Alberto Turchi (s.c.Fanano), 3° Matteo John Minelli (s.c.Sestola).

Cuccioli 1: 1° Veronica Burchi (s.c.Sestola), 1° Francesco Merighi (s.c.Frignano), 2° Marco Torri (s.c.Frignano), 3° Leonardo Sola (s.c.Riolunato).

Cuccioli 2: 2° Romina Chiarugi (s.c.Frignano), 2° Jacopo Martinelli (s.c.Frignano), 3° Filippo Giorgione (s.c.Riolunato)

Entrambe le gare sono state organizzare dagli sci club Frignano, Riolunato e Cimone Ski Team. Gli atleti più giovani di quest'ultimo sci club hanno giocato il ruolo di apripista in entrambe le giornate.

Ecco i campioni modenesi del primo weekend di marzo:

Giulia Franchini (Frignano), Filippo Savigni (Fanano), Greta Boselli (Sestola), Maria Sofia Lipparini (Frignano), Leonardo Mari (Frignano), Ludovica Fabbri (Frignano), Alberto Turchi (Fanano), Veronica Burchi (Sestola), Francesco Merighi (Frignano)

Lo sparuto pubblico di genitori ha seguito la gara mantenendosi a debita distanza nel rispetto delle norme imposte dalla situazione, attento ai tempi dei singoli atleti pubblicati in tempo reale dal sito dei cronometristi. I carabinieri e gli organizzatori hanno supervisionato l'intera manifestazione e fatto si che si svolgesse in un perfetto connubio di sicurezze e serenità

