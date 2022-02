Interappenninici di sci, gli atleti emiliano-romagnoli al secondo posto

Da martedì 15 a giovedì 17 febbraio Campo Felice (AQ) ha ospitato il Criterium Interappenninico di sci alpino (riservato alle categorie Children di Ragazzi e Allievi maschile e femminile: 12-16 anni). La manifestazione ha raccolto sulle nevi abruzzesi di Campo Felice una selezione dei migliori atleti del centro e sud Italia, regioni che apparentemente sembrano meno votate allo sci, ma dove la passione per questo sport è tale da permettere di superare le difficoltà di innevamento di montagne che non arrivano ai 3000m e trasferte faticose. L’Appennino è in grado di offrire tuttavia localiità sciistiche di tutto rispetto, tra questi il nostro comprensorio del Cimone, l’Abetone o Rocca Raso, solo per citarne alcuni, e atleti di talento e fortemente determinati come Zeno Colò, l’insuperato Alberto Tomba e un giovane ragazzo di 37 anni che per 26 centesimi ha sfiorato una nuova medaglia olimpica alle recenti olimpiadi di Pechino: Giuliano Razzoli.

La manifestazione è stata organizzata dagli sci club Orsello Magnola e Livata, in collaborazione con il CLS (Comitato Lazio & Sardegna)n e con il supporto tecnico di Energia Pura. “Nonostante le condizioni di innevamento non ottimali – aveva affermato il presidente dello SC Livata Franco Malci – il lavoro incessante del personale della Campo Felice è riuscito a mettere a disposizione della manifestazione tre diverse piste: Toro per lo slalom, Innamorati per il gigante e Sagittario per il SuperG. Garantendo la possibilità di disputare delle gare con alto tasso tecnico”.

Si è partiti martedì con lo Slalom Allievi e Gigante Ragazzi, proseguendo mercoledì con Slalom Ragazzi e SuperG Allievi e giovedì con SuperG Ragazzi e Gigante Allievi.

Nei tre giorni di gare gli atleti si sono confrontati anche per contendersi il primo gruppo di merito ai Campionati Italiani che si svolgeranno all’Abetone la terza settimana di marzo. Non meno importante la competizione per comitati che ha visto il comitato Campano-pugliese sul gradino più alto del podio, grazie ai risultati ottenuti dai propri atleti che qui “giocavano in casa”, ma subito a ridosso del gradino più alto, si è però piazzato il Comitato dell’Emilia Romagna che ha portato a casa i due ori rispettivamente di Angelica Guerri e Margherita Saccardi (Cat Allievi F), i due argenti di Matteo Seghi (Cat Allievi M) e Marta Fiocchi (Cat Ragazzi F) e due bronzi, di cui uno sempre di Matteo Seghi e l’altro di Federico Squeri (Cat Allievi M) e numerosi buoni piazzamenti.

Per la categoria Ragazzi si sono distinti: Riccardo Rossi (SC Schia Monte Caio – PR) per il suo 4° posto nello Slalom Speciale e il suo 5° posto nel SuperG, Sofia Brizzi e Leone Degli Esposti Mazzoni (entrambi Val Carlina – BO) 5° nello Slalom Gigante. Per la categoria Allievi ci sono stati il 4° posto di Diego Contini (Schia Monte Caio -PR) nel Gigante e il 5° di Algelica Guerri (Sestola – MO) nel SuperG.

Questi invece gli atleti afferenti agli Sci Club Modenesi nei primi 20 posti nelle tre giornate:

Categoria Ragazzi M e F, gara di Slalom speciale

9 Giacomo Nanetti (Sestola)

11 Mirko Masetti (Cimone Ski Team)

17 Alice Antoni (Cimone Ski Team) e Francesco Pellicone (Sestola)

18 Romina Chiarugi (Cimone Ski Team)

Categoria Allievi M e F

3 Matteo Seghi (Sestola)

8 Angelica Guerri (Sestola)

11 Martina Pirozzi (Sestola)

19 Gaia Minelli (Sestola)

20 Giorgia Picciano (Sestola)

Categoria Ragazzi Super Gigante

12 Andrea Sancassani (Cimone Ski Team)

15 Mirko Masetti (Cimone Ski Team)

18 Romina Chiarugi (Cimone Ski Team)

19 Alice Antoni (Cimone Ski Team)

Allievi GIGANTE

1 Angelica Guerri (Sestola)

13 Matteo Seghi (Sestola)

14 Francesco Tintorri (Sestola)

17 Gabriele D’Arpe (Cimone Ski Team)

18 Emma Fattori (Cimone Ski Team)

Ragazzi Slalom Gigante

12 Alice Antoni (Cimone Ski Team) e Andrea Sancassani (Cimone Ski Team)

15 Romina Chiarugi (Cimone Ski Team)

Allievi SuperG

2 Matteo Seghi (Sestola)

5 Algelica Guerri (Sestola)

6 Leonardo Giorgione (Cimone Ski Team)

7 Andrea Passino (Cimone Ski Team)

8 Andrea Bacci (Cimone Ski Team)

12 Emma Fattori (Cimone Ski Team)

15 Gabriele D’Arpe (Cimone Ski Team)

16 Francesco Tintorri (Sestola)