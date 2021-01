Cagliari Sassuolo 1 - 1, le pagelle | Ancora problemi in difesa, male anche Caputo

Ecco le pagelle di Cagliari Sassuolo 1-1.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno 7.5; Zappa 6.5 (73′ Walukiewicz s.v.), Ceppitelli 6.5, Godin 7, Lykogiannis 6 (81′ Tripaldelli s.v.); Marin 7, Oliva 6.5, Deiola 6 (64′ Sottil 6.5); Nainggolan 6, Joao Pedro 7; Simeone 6 (64′ Pavoletti s.v.).

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6.5; Muldur 6, Marlon 5, Ferrari 5.5, Rogerio 5.5; Obiang 5 (71′ Maxime Lopez s.v.), Locatelli 6; Traorè 5.5 (88’ Oddei 6.5), Djuricic 5.5 (78′ Raspadori s.v.), Boga 7; Caputo 5 (71′ Defrel s.v.).

PEGGIORI TODAY

MARLON 5 - Ancora troppi problemi al centro della difesa. Il giocatore che fa ultimamente coppia con Ferrari non dà sicurezza alla squadra facendosi spesso trovare nel posto sbagliato, lentissimo a far ripartire il gioco e colpevole sul gol del vantaggio del Cagliari quando salta a vuoto senza marcare Joao Pedro che è solo davanti alla porta.

CAPUTO 5 - Tocca forse un solo pallone in tutta la partita. Il Sassuolo tira molto in porta, ma lui non si vede, né nel primo tempo né nella ripresa. Sembra lontano dalla sua forma migliore.