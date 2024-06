Calcio, al via la 51esima edizione del Torneo della Montagna

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Sta per cominciare la 51ª edizione della storica competizione calcistica giocata in Appennino modenese: venerdì 7 giugno apre le danze il match tra Prignano/Pescarola e Fox Serramazzoni.

Dopo la 50ª edizione – giocata nel 2023 e vinta dal Montecreto – che ha visto il numero di iscrizioni alla categoria Dilettanti salire a 11 e l’esordio di due categorie giovanili, il Comitato CSI di Modena rilancia la manifestazione calcistica più sentita dell’estate dell’Appennino modenese. L’edizione 2024 del Torneo della Montagna vede al via ancora 11 squadre di Dilettanti – CRP Bortolotti, Fontanaluccia, Frassinoro, Lama ’80, Montecreto, Montefiorino, Palagano, Polinago, Prignano/Pescarola, Romanoro e Fox Serramazzoni – mentre le categorie giovanili salgono a tre con Allievi 2008/2009 a 11, Ragazzi 2010/2011 a 11 e Under 12 2012/2013 a 7.

Le gare del torneo si svolgeranno in tutti i fine settimana di giugno e di luglio, articolate su due gironi – uno da sei e uno da cinque squadre – al cui termine le otto formazioni col miglior coefficiente punti (punti/gare) accederanno ai quarti di finale, giocati in gara secca in casa della meglio classificata. Le semifinali si disputeranno poi su confronti di andata e ritorno, mentre la finale si giocherà nell’ultimo fine settimana di luglio su un campo dell’Appennino ancora da determinare. L’edizione del 2023 aveva visto trionfare in finale il Montecreto - vincente ai rigori sul Montefiorino - che si è aggiudicato il trofeo rappresentato dall’opera realizzata dall’artista Dario Tazzioli, la quale passerà di mano in mano ai vincitori delle prossime edizioni.

I biancoblù, unica squadra ad aver trionfato per cinque volte nella storia della competizione, quest’anno andranno dunque a caccia del bis, messo a segno per l’ultima volta dal Casola nelle annate 2006 e 2007.

"Siamo entusiasti di lanciare la 51ª edizione del Torneo della Montagna - spiega il Vicepresidente e Responsabile delle attività sportive del CSI Modena Raffaele Della Casa - questo è uno dei tanti risvolti del nostro grande impegno sul territorio dell’Appennino modenese. Dopo il successo della scorsa edizione, era fondamentale per noi allestire un programma per il 2024 che fosse ancora più ricco e ci siamo riusciti. Il Torneo della Montagna fa parte del più ampio progetto StartApp, che punta a dare centralità all’Appennino, ed esiste anche grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna e dei partner Vis Hydraulics, Lapam Confartigianato Imprese e SAU, e delle amministrazioni locali che non fanno mai mancare il proprio sostegno".

Di seguito la composizione dei gironi:

Girone A: CRP Bortolotti, Lama ’80, Montecreto, Polinago, Prignano/Pescarola, Fox Serramazzoni.

Girone B: Fontanaluccia, Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Romanoro.

Le gare della 1ª giornata: Prignano/Pescarola-Fox Serramazzoni, Polinago-Lama ’80, CRP Bortolotti-Montecreto, Romanoro-Frassinoro, Montefiorino-Fontanaluccia.

Le squadre iscritte alle categorie giovanili: