Trionfo del Real Maranello WF al torneo di calcio camminato 'Città di Fermo'

Arriva dal Regno Unito la disciplina emergente del Walking Football (o ‘Calcio Camminato’) che ha visto il Real Maranello W.F. trionfare domenica nel 1° Torneo Città di Fermo. Si gioca 5 contro 5, gli atleti devono avere almeno 50 anni, è vietato correre e non è previsto alcun tipo di contatto fisico durante la partita. La squadra maranellese, che aveva esordito in ambito europeo lo scorso luglio a Lisbona durante l’evento internazionale ‘Urban Sports 4all’, è stata guidata a Fermo dal capitano Paolo Turchi e nell’incontro decisivo, terminato sullo 0 a 0 nei tempi regolamentari, ha avuto la meglio ai rigori sul team Piemonte Walkers, aggiudicandosi questo primo alloro di livello nazionale. Dal terzo al quinto posto si sono invece piazzati rispettivamente il Panchester United di Fermo, la Due Palme e i pugliesi del Minervino Murge.

Il Real Maranello W.F. parteciperà ora al Campionato Nazionale che si terrà in provincia di Novara, dove 17 società con 21 squadre, provenienti da tutto lo Stivale, si giocheranno lo ‘scudetto’ nelle categorie Over 50 ed Over 60 maschile, mettendo in campo anche tre formazioni Over 67 per un torneo esibizione. Anche l’Italia ha già una sua Nazionale in tre categorie: Over 50 maschile, Over 60 maschile e Over 40 femminile, tutte impegnate tra un mese a Bordeaux per un prestigioso ‘6 Nazioni’ insieme a Francia, Inghilterra, Galles, Irlanda e Paesi Baschi.

Il Real Maranello W.F. si era già distinto nella capitale portoghese, nei primi giorni di luglio, durante la manifestazione ‘Urban Sports 4all’, evento improntato sull’inclusione sociale e sulla tutela dei diritti attraverso lo sport, organizzato nell’ambito del programma Ue ‘Erasmus +’. Oltre all’Amministrazione comunale - rappresentata dalla Vicesindaco Mariaelena Mililli al congresso ‘Forum Lisbona’ incentrato sul rapporto tra spazi urbani e pratica sportiva - e al team walking football, erano presenti in quell’occasione anche due squadre maranellesi della Polisportiva Polivalente, che hanno gareggiato nel basket 3x3.