Calcio, Carpi: biancorossi esclusi dalla Serie C

Rischio di ripartire dall'Eccellenza per il Carpi che è stato escluso dalla Serie C per un problema di pagamenti dei contributi Inps

Brutte notizie per il Carpi che, dopo la bocciatura della Covisoc, incassa anche la conferma della condanna da parte del Consiglio Federale della Figc. I biancorossi, ad oggi, sono quindi esclusi dalla Serie C per aver versato i contributi Inps in 12 invece che 4 come previsto. Ora rimane solo la possibilità del ricorso al Coni, altrimenti la squadra di Mantovani dovrà cercare di farsi ammettere alla Serie D o addirittura dovrà ripartire dall’Eccellenza. Oltre al Carpi, che dovrebbe partire per il ritiro il 20 luglio, sono state escluse anche Novara, Casertana, Paganese e Sambenedettese. Fa scalpore anche l’esclusione del Chievo Verona dalla Serie B. Si apre così una breve parentesi per presentare la domanda e i requisiti validi per i ripescaggi e per qualche giorno il calcio delle serie minori avrà tante incognite.