Sta costruendo la squadra per il prossimo campionato di Eccellenza la Cittadella: in due giorni annunciati gli arrivi di Trombetta e Notari

Attivissima sul mercato la Cittadella Vis Modena che in due giorni ha messo a segno due colpi importanti in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Dalla Piccardo Traversetolo è arrivato l’attaccante classe 1994 Michele Trombetta che tra il 2011 e il 2013 aveva fatto parte anche della prima squadra del Modena giocando qualche stralcio di partita in Serie B. Lo scorso anno, con la maglia della squadra parmense, ha totalizzato nove gol. Dal Formigine è arrivato invece Fabio Notari, attaccante classe 1990.