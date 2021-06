Calcio, Eccellenza: la Vignolese attiva sul mercato per la prossima stagione

Prende sempre più forma la nuova Vignolese che prenderà parte al prossimo campionato di Eccellenza. E’ stato confermato come allenatore mister Giardina per il terzo anno consecutivo e rimarranno anche il capitano Dardani e i giocatori Galli, Vaccari e Barbolini. Cambio invece nel ruolo determinante del direttore sportivo dove è arrivato Samuele Del Carlo che ha già piazzato una serie di acquisti importanti. A centrocampo sono arrivati Hinek in prestito dal Sasso Marconi e il giovane Torlai acquistato dalla Vadese. Per la difesa è arrivato Alessio Ferrari che nella scorsa stagione ha giocato con la maglia della Cittadella Vis Modena; per l’attacco è arrivato Riccardo Caselli, ventitreenne promettente, e a chiudere per il momento il mercato dei rossoverdi è arrivato il portiere classe 2002 Harry Cavazzoli.