Modena, ufficiale: Pedro Mendes e Eric Botteghin vestiranno la maglia gialloblù

Continua a rinforzarsi il Modena, i nuovi colpi annunciati tra ieri e oggi sono l'attaccante Pedro Mendes ed il difensore Eric Botteghin.

L'attaccante portoghese arriva dall'Ascoli e ha firmato un triennale con opzione di prolungamento. Punta centrale classe 1999, cresce tra le giovanili di Moreirense e Sporting Clube de Portugal (noto in Italia come Sporting Lisbona), dopo un esordio promettente con i biancoverdi passa in prestito ad Almeria, Nacional e Rio Ave e viene quindi acquistato per 1.5 milioni dall'Ascoli dove rende molto bene mettendo a segno 4 gol il primo anno e nel secondo 11 gol e 2 assist in 27 presenze prima di passare ieri ai canarini per 2.2 milioni di euro (dati Transfermarkt).

Eric Botteghin è un colpo che regala tanta esperienza al reparto difensivo: difensore centrale classe 1987, anche lui lo scorso anno in forza all'Ascoli, prima di atterrare nelle Marche nel 2021 colleziona oltre 500 presenze tra i professionisti nei Paesi Bassi con le maglie di PEC Zwolle, NAC Breda, Groningen e Feyenoord con cui disputa 172 partite (21 delle quali in Europa League) mettendo a segno 15 gol. Nel 2013/14 è stato premiato miglior difensore della Eredivisie con il Groningen, mentre nel 2022/23 miglior difensore della Serie B con l'Ascoli.

Così il direttore sportivo Andrea Catellani ha parlato ai microfoni della società sui due nuovi acquisti: "Pedro Mendes è sempre stato la nostra prima scelta. Abbiamo lavorato a lungo sottotraccia aspettando il momento giusto per concretizzare. Ringrazio la proprietà perchè ci ha permesso di concludere un’operazione importante, che riteniamo cruciale per il futuro della nostra squadra. Quello che mi piace di Pedro, oltre alle indubbie qualità tecniche, è la mentalità che può portare a tutto il gruppo, e che credo sia perfettamente in linea con l’identità forte e solida che dovrà contraddistinguere il Modena nella prossima stagione."

Mentre su Botteghin dice: "L’acquisto di Eric va ad inserirsi nella nostra visione di creare una squadra solida e di personalità. Con la sua esperienza potrà aiutare non solo i compagni, ma anche tutto l’ambiente vicino alla squadra, ad elevarsi ad un livello superiore, obiettivo specifico per una crescita di lungo termine di tutto il nostro ambiente"