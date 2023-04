Agazzanese - Cittadella Vis Modena 0 - 2 | Piacentini colpiti, affondati e...sorpassati

Dopo tre partite a secco di vittorie, il Cittadella torna ai tre punti dopo il cambio in panchina e vince sul campo della diretta concorrente Agazzanese sorpassandola in classifica e raggiungendo il secondo posto. I padroni di casa sono subito pericolosi. Calcio d’angolo per l’Agazzanese, palla in mezzo, l’attaccante svetta di testa ma la palla va di poco fuori dalla porta difesa da Andrea Chiossi.

Ci prova allora Farina, palla abbondantemente fuori. Vernia innesca Falanelli, l’ex Modena entra in area, la mette in mezzo, non arriva nessuno e la sfera termina tra le braccia di Borges. Occasionissima per il Citta: Boilini entra in area di rigore e tira, ma l’estremo difensore avversario respinge; la sfera rimane lì, sulla palla si avventa Bellentani che deve solo appoggiarla in porta ma il tentativo viene rimpallato su un avversario che sventa il pericolo dell’1-0.

Buona occasione per i padroni di casa quando Lombardi batte un calcio di punizione da destra, Chiossi in tuffo manda in angolo. Dopo tre minuti di recupero, termina il primo tempo tra Agazzanese e Cittadella: 0-0. Inizia la ripresa con il botto: Cittadella trova il gol dell’1-0 con Andrea Falanelli. L’attaccante batte Borges con un preciso diagonale che non lascia scampo all’estremo difensore avversario.

Ospiti vicini al 2-0 quando Alan Vernia prova la conclusione a botta sicura dalla distanza, Borges respinge in tuffo e sulla ribattuta Ridolfi non riesce a fare il tap-in vincente. L’Agazzanese va a pochi passi dall’1-1 quando Soumahoro, dopo una ribattuta prova a segnare ma Chiossi gli nega la gioia del gol. Il solito Falanelli colpisce poi un palo e il secondo gol del Cittadella arriva quando Massimo Conte si invola sulla fascia, salta il proprio marcatore con un tocco di gran classe, mette la palla al centro su cui si avventa Vernia che batte Borges per la seconda volta e realizza il 2-0.