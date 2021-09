Termina con un pareggio il match tra Agazzanese e Cittadella Vis Modena. Una rete a testa per le due squadre che dopo un botta e risposta in pochi minuti, provano a raggiungere il punteggio pieno senza riuscirci. Piove forte a Borgonovo Val Tidone dove i modenesi partono bene creando un paio di occasioni succulente nei primi minuti. Il vantaggio arriva al 23’ quando Caselli trova un bel cross per Trombetta che segna ancora e porta avanti i suoi. Dura poco però la gioia perché l’Agazzanese colpisce subito un palo e al 27’ arriva il gol dei padroni di casa che trovano il pareggio con Rantier su calcio di rigore. Riparte forte nella ripresa il Cittadella che vuole prendersi la vittoria, ma cresce nei minuti anche la squadra piacentina, ancora con Rantier che impegna Agazzi. L’occasione migliore del secondo tempo è per Davoli che prova ad andare a colpire un cross di Vernia davanti alla porta, ma Borges lo anticipa e la manda in corner. Tutto sommato giusto il risultato di 1-1 tra due squadre vive.