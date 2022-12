Agazzanese - La Pieve Nonantola 0 - 0 | Punto importante per i granata

E’ un buon punto quello conquistato da La Pieve Nonantola sul campo di una potenza come l’Agazzanese. I granata modenesi danno continuità alla vittoria della settimana scorsa portando a casa un pareggio dal piacentino e bloccando la squadra di casa su un pareggio a reti inviolate che non consente alla seconda in classifica di approfittare del passo falso del Borgo San Donnino in casa del Colorno.