Agazzanese - Modenese 1 - 0 | Trasferta amara per i gialloblù

Sconfitta di misura per la Modenese sul campo dell’Agazzanese. 1-0 il risultato finale a favore dei padroni di casa grazie alla rete, siglata su rigore, da Forbiti. Match equilibrato, in cui entrambe le squadre hanno avuto occasioni importanti per segnare. A deciderla, un calcio di rigore fischiato per fallo di Andolina su Delfanti al tredicesimo minuto della ripresa. Sul dischetto va Forbiti che spiazza Paganelli e porta in vantaggio i suoi segnando il gol che risulterà decisivo.

Nel finale varie occasioni per la Modenese, che però non capitalizza la mole di gioco creata. Bravo, all’ultimo minuto, Paganelli a tenere in partita i suoi con un intervento strepitoso dopo che il subentrato Daniello si era involato verso la porta tutto solo. Termina dunque 1-0 per l’Agazzanese un match equilibrato, in cui la Modenese avrebbe meritato qualcosa in più. Domenica la squadra di Pittalis affronterà tra le mura amiche il Formigine in uno dei derby modenesi di giornata.