Agazzanese - Real Formigine 2 - 2 | I verdeblù la recuperano nel finale

Il Real Formigine chiude bene il 2022 e ferma l’Agazzanese in casa sul pareggio. Il match, molto aperto, è terminato per 2-2 conDi Gesù che ha sbloccato il risultato per i verdeblù al 15’. A rispondere per i piacentini è stato Forbiti al 36’. Nella ripresa poi i padroni di casa sono riusciti anche a ribaltare il risultato con Mastrototaro che al 55’ ha trasformato un calcio di rigore. Il Real Formigine non si è però scomposto e ha continuato a cercare di recuperarla riuscendoci poi all’88’ con Habib.