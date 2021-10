Agazzanese - SanMichelese 3 - 3 | Tripletta di rigori per Casta, ma non basta

Non arriva la prima vittoria per la SanMichelese che passa in vantaggio tre volte, con tre rigori, ma si fa sempre raggiungere

Pareggio ricco di emozioni tra Agazzanese e SanMichelese. La partita termina 3-3 ed è il quarto pareggio stagionale per gli uomini di Frigieri a cui manca ancora la vittoria. Primo rigore di tanti assegnati in giornata all’11’: sul dischetto per la SanMichelese va capitan Casta che sbaglia e si rimane sullo 0-0. A passare in vantaggio sono però proprio gli ospiti che hanno di nuovo l’occasione di segnare al 13’ sempre su rigore e questa volta Casta non sbaglia. Il vantaggio dura però solo due minuti perché al 15’ Mastrototaro pareggia i conti.

Nuovo vantaggio della squadra modenese al 27’, ancora su rigore, ancora Casta lo segna, ma le emozioni del primo tempo non finiscono qui perché al 41’ l’Agazzanese pareggia ancora i conti, questa volta con Rantier. Nella ripresa entra in campo ancora convinta la SanMichelese al 52’ conquista i quarto rigore di giornata, che ancora una volta viene trasformato da Casta che mette a segno così una tripletta. Solo due minuti più tardi a conquistare un rigore sono padroni di casa e a segnarlo è ancora Rantier che arriva alla doppietta. Il match termina così sul 3-3, con quattro rigori messi a segno e uno sbagliato.