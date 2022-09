Agazzanese - Vignolese 2 - 0 | Si decide tutto nel primo quarto d'ora

Squadra in casa

Squadra in casa Agazzanese

Esce sconfitta dalla trasferta di Agazzano la Vignolese che rimane così ferma ad un punto in classifica. A decidere l’incontro sono state due reti dei padroni di casa nel primo quarto d’ora di gara. All’8’ è stato Delfanti a sbloccare il risultato e Vago ha chiuso la contesa al 13’. I rossoverdi non sono riusciti a trovare la rete per provare a riaprire il risultato e il match è terminato così sul 2-0.