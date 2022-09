Agazzanese - Virtus Castelfranco 3 - 5 | I biancogialli volano soli in vetta

Vittoria e primato assoluto in classifica per la Virtus Castelfranco che batte per 5-3 l’Agazzanese a domicilio e lascia indietro Cittadella e Borgo San Donnino (che hanno pareggiato nello scontro diretto) e il Colorno sconfitta in casa del Real Formigine.

A passare in vantaggio nel piacentino sono i padroni di casa al 4’ con un calcio di rigore trasformato da Mastrototaro e per poco non arriva subito il 2-0 su un colpo di testa uscito di pochissimo di Delfanti. Reagisce allora la squadra ospite che al 14’ trova il pareggio con Mantovani che, dopo una grande giocata, infila la sfera sotto alla traversa. Il ribaltamento arriva al 25’ con Bertetti, poi al 28’ è già 3-1 quando Zito approfitta di un errore di Borges.

Dieci minuti prima del riposo la partita è in ghiaccio quando Timperio cala il poker. Nella ripresa c’è solo una squadra in campo e al 67’ arriva la quinta rete con Mantovani che segna così una doppietta, I biancogialli devono solo controllare, ma nel finale di complicano un po’ la vita permettendo all’Agazzanese di farsi sotto con Daniello all’87’ e poi con Reggiani al 90’, ma ormai il risultato è acquisito.