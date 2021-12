Aglianese - Athletic Carpi 2 - 2 | Raffini spreca un rigore, la rimonta biancorossa si ferma a metà

L'Athletic Carpi non ce la fa a dare la svolta al suo campionato. Niente tre punti, niente sorpasso all'Agliana, niente ingresso nella zona playoff, niente svolta. In Toscana, dove pure era iniziata malissimo con una partenza horror, la squadra di Gallicchio riscrive la terminologia calcistica. Già, perchè se è vero, come è vero, che i biancorossi non perdono da 12 gare (10 in campionato), è difficile definire "utile" l'ennesimo pareggio in un cammino non ancora lineare e degno delle ambizioni del presidente Lazzaretti, sia pure al netto delle difficoltà iniziali. Molto pesante si rivela, nell'analisi del risultato, il rigore fallito da Raffini a metà ripresa, il penalty del possibile 2-3 che avrebbe senza dubbio accresciuto le possibilità di successo della truppa, ancora alle prese con qualche balbettio di troppo nel famoso "percorso di crescita". Intanto la classifica è impietosa (primo posto a 13 punti), alla vigilia di due gare difficilissime con Ravenna (al "Cabassi mercoledì) e Rimini (domenica in riva all'Adriatico).

Il Carpi parte male e subisce i toscani sin da subito. Al 12' neroverdi in gol: Meucci tocca per Gemmi, gran destro e palla nel sacco. Buon per Gallicchio che al 18' l'incornata finisca sul palo. Ma il 2-0 arriva presto. Al 22', su cross di Artioli è Montebugnoli a beffare Ferretti con il più classico degli autogol. Al 34' traversone da sinistra di Muro, errore del portiere di casa, palla che picchia sulla traversa, tocco "comodo" di Ghizzardi buono a dimezzare lo svantaggio.

Si vede un altro Carpi, ad inizio ripresa due opportunità consecutive per Walker e poi è Gagliardi a dire di no ad una velenosa conclusione di Muro. Poi un tiro al volo di Villanova che finisce fuori. Il 2-2 è maturo, lo inventa lo stesso Villanova con un bolide di sinistro che finisce in porta. Reazione Aglianese, palo di Meucci al 18'. Ma l'opportunità più ghiotta è biancorossa. Sivilla, neoarrivato in settimana, viene toccato in area da Sheu. Per l'arbitro è rigore, Raffini però spreca tirando fuori l'occasione per dare una svolta concreta a questa stagione. Nel finale, poco ci manchi che arrivi anche la beffa, con un'incornata di Artioli che esce di un niente. Finisce 2-2, e definirlo un risultato "utile" per chi ha pruriti di rimonta è francamente un esercizio piuttosto difficile.