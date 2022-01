Aglianese - Athletic Carpi 3 - 2 | I biancorossi perdono un punto

Il ricorso non ha portato fortuna all’Athletic Carpi che, dopo aver chiesto di rigiocare la partita terminata 2-2 contro l’Aglianese per un errore arbitrale, ha perso questo pomeriggio in casa dei neroverdi nella ripetizione della gara. Il copione è stato simile a quello della gara annullata, con i padroni di casa avanti di due reti grazie alla doppietta di Brega che al 2’ aveva già portato avanti i suoi e al 6’ aveva raddoppiato. Poi i biancorossi hanno reagito accorciando le distanze al 12’ con Raffini e rincorrendo per il resto della gara trovando il pareggio all’86’ con il rigore trasformato da Villanova. Se la partita fosse finita al 90’, sarebbe terminata esattamente come lo scorso 5 dicembre, ma al quarto minuto di recupero, ancora Brega ha punito i ragazzi di Togni segnando una tripletta e regalando i tre punti ai suoi. Un punto in meno dunque per l’Athletic Carpi e due punti in più per l’Aglianese.