Aglianese - Carpi 1 - 0 | Biancorossi spreconi, ancora sconfitti in trasferta

Torna alla sconfitta il Carpi che contro l’Aglianese cade di misura dopo aver sfiorato (e sprecato) il gol della vittoria. Nel primo tempo sono i biancorossi a fare la partita, impegnando più volte Spurio, mentre i padroni di casa si fanno vedere solo intorno alla mezzora.

Nonostante i vari tentativi degli ospiti anche nel finale di primo tempo, il match non si sblocca e nella ripresa arriva l’occasione migliore per dare una svolta quando Konatè commette un errore grossolano favorendo la discesa solitaria di Sall che viene fermato fallosamente dal portiere avversario e l’arbitro fischia il rigore per il Carpi: sul dischetto va Cicarevic che calcia centrale e dà subito la possibilità a Spurio di farsi perdonare con una parata determinante.

Si abbattono a questo punto i biancorossi e a nulla servono i cambi effettuati da Bagatti per dare una scossa. Al 79’ poi arriva la beffa quando Vassallo, appena entrato, porta in vantaggio i suoi e per il Carpi è il secondo KO stagionale in trasferta.