Serie D: Aglianese-Athletic Carpi si rigiocherà il 19 gennaio

Si rigiocherà il 19 gennaio alle 14,30 il match tra Aglianese e Athletic Carpi. La gara, già giocata il 5 dicembre e terminata sul 2-2, era stata poi invalidata per un errore tecnico dell’arbitro che non aveva espulso un giocatore della squadra di casa nonostante due ammonizioni: in occasione della prima ammonizione aveva sbagliato a segnare il nome del giocatore e non si era quindi accorto che sarebbe stato necessario estrarre anche il rosso. Il Carpi aveva fatto ricorso, poi accolto dalla LND, e ora è stata riprogrammata la partita per il prossimo mercoledì.