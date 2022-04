Alcione Milano - Athletic Carpi 6 - 1 | Sprofondo biancorosso

Naufragio a Milano, cantava Paolo Conte in un vecchio disco di inizio Anni 80. Solo che il cantautore astigiano non pensava certo al pallone, aveva in testa altre questioni. Il Carpi prende "a prestito" quel titolo per naufragare a Milano sotto il peso di un indiscutibile ed eloquente 6-1 che ne fotografa esattamente la prestazione. Un vero incubo, il pomeriggio milanese nell'arena intitolata a Gianni Brera, che certamente da questa gara avrebbe tirato fuori qualche pezzo di genio per descrivere che tipo di prestazione hanno fornito i ragazzi di Bagatti, sotto di 4 reti già al 45'. Si interrompe così la striscia di sette gare utili, ma per fortuna del Carpi, nulla è compromesso in chiave playoff, visto che i risultati odierni lasciano quasi intatte le chances di arrivare quinti. Giovedì al "Cabassi" arrivano i toscani dell'Aglianese. Imperativo resettare la sconfitta dell'Arena, e concentrarsi sul "pezzo"

Pronti via ed Alcione già in vantaggio al 2'. Orange in rete con Manuzzi che scambia con un compagno e può calciare indisturbato. Al 16' Bangal firma il 2-0, il tris lo firma ancora Manuzzi che scarta per benino un regalone di Bottalico che sbaglia la misura del retropassaggio (ah, le ripartenze dal basso...).

Si va al riposo addirittura sul 4-0, nel tabellino finisce anche Bonaiti che trasforma in oro un assist di Bangal.

Ripresa senza storia, Bagatti prova a cambiarne quattro tutti insieme ma ormai la frittata è bella e pronta. Si arriva pure sul 5-0 firmato da Tucci, ben servito da Lacchini. Accorcia Villanova su rigore dopo un fallo in area su Carrasco. Ma non finisce qui. I lombardi vanno ancora a rete con Morselli, nato proprio a Carpi. Sei a uno, gioco, partita, incontro. E biancorossi a testa bassa negli spogliatoi.