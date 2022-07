Calcio, Sassuolo: prosegue il ritiro, domani prima amichevole

Prevista per domani sera alle 18 la prima amichevole stagionale del Sassuolo che sta proseguendo la preparazione nel ritiro di Vipiteno Racines. Ieri la squadra è stata sottoposta ad una doppia seduta: al mattino riscaldamento e suddivisione della squadra in due gruppi che hanno alternato lavoro di forza in palestra, trasformazione in campo ed esercitazioni tecnico tattiche; nel pomeriggio messa in azione, torello, possesso palla e partitelle a tema a campo ridotto. Oggi i neroverdi saranno ancora impegnati in una doppia seduta e domani ci sarà il primo test estivo contro i dilettanti del Real Vicenza.