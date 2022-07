Calcio, Modena: ecco le amichevoli dei canarini a Fanano

Sta per cominciare la stagione del Modena con il primo passo che sarà sancito dal raduno di domani che darà il via alle visite mediche e alle analisi prima degli allenamenti che porteranno alla partenza per il ritiro di Vanano prevista per sabato 9 luglio. I carini rimarranno in Appennino al Park Hotel (allenamenti al campo Lotta) fino al 23 luglio e disputeranno alcune amichevoli che avranno inizio alle ore 17: il 10 luglio si giocherà Modena-Cimone Calcio, il 13 luglio sarà il turno di Modena-Rappresentativa Montagna, poi il 16 luglio Modena-Formigine, il 19 luglio Modena-Castelvetro, il 22 luglio Modena-Fiorenzuola e infine il 23 luglio si giocherà Modena-Lucchese prima del ritorno in città.