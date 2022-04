Serie D, Athletic Carpi: anticipato a sabato 30 aprile il recupero con il Ravenna

Squadra in casa

E’ stato anticipato a sabato 30 aprile il recupero del match tra Ravenna e Athletic Carpi. La gara era in programma il 24 aprile ed è stata rinviata per le cinque positività al Covid dei biancorossi. Inizialmente il match era stato spostato al primo maggio, salvo poi essere anticipato alle 15,00 di sabato 30 aprile su richiesta delle due società. Il campionato per Ravenna e Carpi riprenderà poi con l’infrasettimanale del 4 maggio.