Anzolavino - Castelvetro 2 - 2 | Ancora un gol subito in pieno recupero per gli uomini di Domizzi

Giusto il pareggio tra Anzolavino e Castelvetro che si sono equivalse nel rettangolo di gioco. Nel primo tempo si fa preferire il Castelvetro che al 13’ sfiora il gol con il giovane Carrera. Al 16’ altra ottima combinazione degli uomini di Domizzi che portano al tiro Ceccarelli che colpisce un palo pieno. Al 20’ su una punizione di Ceccarelli, Barbieri al volo insacca l’1 a 0 per il meritato vantaggio ospite. Il Castelvetro approfitta del momento e raddoppia al 23’ con Marconi che si beve mezza difesa ed insacca di destro all’angolo alto.

L’Anzolavino reagisce e comincia ad impensierire la difesa ospite e al 37’ in ripartenza si presentano da solo davanti a Grazia con Feze; il portiere respinge il tiro ma non la ribattuta di Margiotta ed è 2-1. La ripresa si apre con i padroni di casa che si riversa nella metà campo avversaria alla ricerca del pareggio. Al 48’ però è Scarlata ad avere la palla per chiudere la partita in azione di contropiede ma Roccia si oppone alla conclusione da destra salvando il risultato.

Da questo punto in campo solo Anzolavino, che aumenta la propria pressione mettendo un paio di volte in difficoltà gli avversari fino al 94’ quando da in incursione sulla sinistra Diallo crossa in mezzo, Dembacaj inciampa sul pallone cadendo in area, tenta di liberarsene ma serve l’accorrente Feze che insacca. Neanche il tempo per ripartire e il direttore decreta la fine dell’incontro. Terza rete subita nelle ultime quattro gare da parte del Castelvetro dopo il 90’ che a questo punto entra in piena bagarre salvezza.