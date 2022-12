Anzolavino - Cittadella Vis Modena 0 - 0 | Solo pari per il Citta

Finisce a reti inviolate tra Anzolavino e Cittadella. I modenesi non approfittano del passo falso del Borgo San Donnino e del pareggio dell’Agazzanese e rimangono quarti in classifica. In terra bolognese partono bene gli ospiti che si fanno vedere subito in avanti costringendo i padroni di casa a salvarsi in corner. L’Anzolavino risponde poi con Feze che ci prova da fuori area senza però impensierire troppo Chiossi.

Continua a macinare gioco poi il Citta che va vicino al gol con Ridolfi e Parisi, ma è ancora sfortunato. Nella ripresa è Ridolfi ad aver il maggior numero di occasioni, ma prima manda altissimo, poi si fa sempre parare in corner. I capovolgimenti di fronte nel finale sono continui e le squadre stanche non riescono più a trovare il guizzo giusto per fare male agli avversari.