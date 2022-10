Anzolavino - Modenese 2 - 3 | Seconda vittoria per i gialloblù

Arriva la seconda vittoria in campionato la Modenese che trova la giusta reazione e si impone per 3-2 in casa dell’Anzolavino. A passare in vantaggio sono i gialloblù con Capasso che, al ventesimo minuto, piazza il pallone alle spalle di Roccia, dopo una bella imbucata di Scarlata.

I bolognesi allora reagiscono e ribaltano il risultato con Cinque che sfrutta l’ottima torre aerea di Feze e insacca in rete di testa, poi Cotti trasforma un calcio di rigore causato dal fallo di Agrillo su Cinque in area di rigore. Il primo tempo finisce con il 2-1 per i padroni di casa, ma nella ripresa la Modenese cresce e approfitta della superiorità numerica data dall’espulsione per somma di ammonizioni di Cinque.

Il pareggio arriva quindi al 69’ con Alicchi che è bravo a scaraventare in rete il pallone dopo una serie di rimpalli nell’area piccola. Nove minuti più tardi Borghi tenta un traversone in area che viene colpito da un braccio di Satalino e l’arbitro concede un rigore anche agli ospiti che trasformano con Serroukh ed è 3-2. Nel finale la Modenese è abile a gestire il possesso palla, complice la superiorità numerica, e spreca nel finale una clamorosa occasione con Serroukh che, a porta sguarnita, conclude di poco a lato.