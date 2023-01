Anzolavino - Real Formigine 1 - 2 | I verdeblù non mollano

Squadra in casa

Squadra in casa Anzolavino

Vittoria in rimonta per il Real Formigine che rimane al quinto posto e si porta a cinque punti dal Cittadella Vis Modena. Sul campo dell’Anzolavino i verdeblù vanno sotto di un gol dopo 11 minuti quando è Feze a mettere a segno la rete per i bolognesi.

La reazione degli ospiti però arriva in fretta e al 26’ Matteo Caselli firma il gol del pareggio. La prima parte di gara termina quindi 1-1, ma nella ripresa i modenesi scendono in campo con determinazione per trovare la vittoria che arriva al 63’ quando ancora Matteo Caselli segna e permette ai suoi di conquistare i tre punti con una bella doppietta.