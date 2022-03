Anzolavino - San Felice 0 - 0 | Scontro diretto salvezza finisce a reti inviolate

La sfida salvezza tra Anzolavino e San Felice termina a reti inviolate. Le due squadre sono molto attente a non commettere errori che potrebbero risultare fatali e non riescono a trovare la zampata vincente che potrebbe voler dire, per entrambe, avvicinarsi alla salvezza diretta. In un weekend in cui Vadese Sole Luna e Castelvetro, ovvero le due squadre che precedono in classifica i giallorossi, hanno perso, è stata un’occasione sprecata non riuscire a portare a casa i tre punti, anche se la difficoltà dell’incontro era data soprattutto dalla sua importanza.